Il Gruppo Hera ospita il ‘Servizi a rete tour 2019’, a Bologna il 26 e 27 giugno

Sarà la sede del Gruppo Hera a Bologna, in viale Berti Pichat, ad ospitare il 26 e 27 giugno 2019 la V edizione di Servizi a Rete Tour 2019, la conferenza itinerante e piazza d’incontro e confronto tra gli operatori, tecnici e istituzioni.

Alta la partecipazione, che vedrà la presenza attiva di oltre quindici utilities e quasi cinquanta aziende del settore, con un totale di partecipanti e di interventi doppio rispetto alle edizioni precedenti. Il Gruppo Hera sarà al centro del dibattito dove il servizio energetico, idrico e ambientale saranno i temi principali.

Le sfide del prossimo futuro imporranno di riprogettare l’assetto urbano. Il convegno sarà occasione per mostrare come le utilities possano rivestire un ruolo centrale nel cambiamento che sarà affrontato nei prossimi anni. Le utilities provenienti da tutto il territorio italiano presenteranno alla platea di specialisti del settore case history in cui l’introduzione di tecnologie innovative ha avuto un ruolo centrale per risolvere in modo virtuoso problemi legati alla gestione delle reti del sottosuolo e alla digital transformation, grazie alla collaborazione con aziende specializzate.

Nella prima giornata di apertura, inoltre, è in programma una tavola rotonda dal titolo “La Regolazione dei servizi a rete dopo i primi 10 anni: sviluppi e criticità” che fornirà ulteriore spazio di confronto per fare un quadro dello stato attuale della regolazione del sistema acqua da Nord a Sud dell’Italia, grazie alla presenza di gestori provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Calabria.

Se è vero che le utilities dovranno diventare capofila nel processo di trasformazione delle città in Smart city efficienti e tecnologiche, tuttavia è indispensabile una stretta rete di collaborazione tra industria, istituzioni, cittadini e tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti e dei sottoservizi per realizzare questa trasformazione. Il convegno vuole essere l’occasione per rafforzare questa rete.

La partecipazione al convegno darà diritto a 3 crediti formativi (CFP) al giorno agli Ingegneri.

Iscrizioni: http://formazione.ordingbo.it/.

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria organizzativa TECNEDIT srl – SERVIZI A RETE, 02 36517115.