Casalgrande Alto: giovedì per le “Notti al Castello” la conquista dello spazio e dell’universo intero

Serata multi tematica orientata alla divulgazione scientifica ed alla conquista dello spazio. Luigi Borghi presenterà il romanzo “La grande avventura del quark Q”. La storia del nostro universo dall’inizio alla fine di tutto, un racconto d’amore per la natura e la vita. Ciro Sacchetti illustrerà la conquista dello spazio in un viaggio dai padri dell’Astronautica, fino ai giorni nostri, tra eventi, aneddoti, obiettivi e rischi di un’incredibile corsa nella storia dell’umanità.

Luigi Borghi, 73 anni, presidente, responsabile di redazione e fondatore nel 2008 del circolo culturale no profit: “Il C.O.S.Mo” (Circolo di Osservazione Scientifica tecnologica di Modena).

Redattore della rivista trimestrale web “Il Cosmo News” e della homepage su www.ilcosmo.net. Ideatore e relatore di diversi corsi e conferenze di astronomia ed astronautica per enti privati e pubblici (Circoscrizioni, scuole, associazioni, Civico Planetario “F. Martino” di Modena, Università della Terza Età “UTE” di Modena ecc.) sia in città che in provincia.

Ha conseguito il diploma in Elettronica Industriale presso l’istituto E. Fermi di Modena (’74) per poi specializzarsi in microcomputers (‘76) presso il Charles Stark Draper laboratory del Massachusetts Institute of Technologies di Boston (MIT), sede di sviluppo del computer AGC del progetto Apollo, quindi alla Siemens (’80 Germany), Anorad, G.E., H.P. in (’86 USA) e FANUC (‘94 Japan), conseguendo esperienze lavorative in tutto il mondo come dirigente della COMAU S.p.A. (’76-:-’96)

Ha scritto diversi libri di avventura a sfondo scientifico ed è impegnato attualmente anche nel sociale presso il CEIS di Modena.

Ciro Sacchetti, 52 anni, fin da bambino appassionato di temi inerenti a Scienza e Tecnologia con una particolare propensione verso l’Astronautica, coltiverà queste passioni fino al 2008, anno in cui insieme a Luigi Borghi sarà uno dei fondatori del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” nonché redattore de “Il Cosmo News” Ideatore e relatore di diversi corsi e conferenze di astronomia ed astronautica, dal 2014 ricopre la carica di Vicepresidente.

www.ilcosmo.net

Castello di Casalgrande Alto (via Castello, 6 – 42013 Casalgrande – Reggio Emilia)

Ingresso libero