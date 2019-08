Un ottimo podio a Brno per Andrea Dovizioso, secondo nel GP della Repubblica Ceca

Grazie all’ottimo secondo posto ottenuto oggi, Andrea Dovizioso è salito sul podio del GP della Repubblica Ceca, che si è disputato oggi sul circuito di Brno. Dovizioso, scattato molto bene al via dalla seconda fila, è subito risalito al secondo posto dietro al poleman Marquez, ed ha poi mantenuto la stessa posizione fino al traguardo.

Ottava posizione per Danilo Petrucci, che partiva dalla terza fila. Il pilota ternano, settimo alla fine del primo giro, ha poi perso un paio di posizioni nelle tornate successive ed è risalito all’ottavo posto al tredicesimo passaggio, chiudendo la gara dietro a Quartararo.

Nella classifica generale piloti, Dovizioso e Petrucci si confermano al secondo e terzo posto, rispettivamente con 147 e 129 punti. Ducati resta in seconda posizione nella classifica costruttori con 177 punti mentre il Ducati Team, al primo posto tra le squadre con 276, aumenta il proprio vantaggio di 40 punti.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 2º

“Sono contento del mio secondo posto e del fatto che siamo stati veloci tutto il weekend, anche se purtroppo non è stato sufficiente per vincere la gara. Avevo scelto una gomma posteriore diversa rispetto a quella di Marquez e all’inizio ho spinto forte per restargli vicino, ma quando verso metà gara ha iniziato a forzare la frenata io non avevo margine per spingere di più sull’anteriore. Peccato, però non eravamo lontani per cui dobbiamo continuare a crederci: resto positivo anche perché domani c’è una giornata di test molto importante qui a Brno, con tanto materiale nuovo da provare”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 8º

“Sicuramente questa è stata la gara più difficile dell’anno per me. Mi è mancato non poter girare sull’asciutto ieri, perché già da venerdì ero un po’ in difficoltà su questo circuito. La gara è stata molto dura perché fin dall’inizio avevo poco grip e i primi sono scappati subito, e poi è stato difficile anche lottare con gli altri perché verso la fine avevo finito le gomme. Peccato, perché Rins ha guadagnato qualche punto su di me in classifica anche se rimango in terza posizione, ma per fortuna domani avremo una giornata intera di test per capire cosa migliorare”.

Il Ducati Team tornerà in pista domani a Brno per una giornata di test ufficiali e poi il circus della MotoGP si sposterà direttamente a Zeltweg per il GP d’Austria, in programma sul Red Bull Ring dal 9 all’11 agosto.