Giochi, Emilia Romagna: spesa stabile nel 2018

Spesa sui giochi stabile in Emilia Romagna nel 2018: dalle elaborazioni Agipronews sui dati del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli, il totale dello scorso anno è stato di 1,4 miliardi, lo 0,2% in meno rispetto al 2017. Tra le singole voci si registra il leggero calo degli apparecchi da gioco (slot e vlt), la cui spesa è arrivata a 914 milioni, circa l’1% in meno.

In crescita lotterie e Gratta e Vinci, a 200 milioni (+5,2%), così come le scommesse sportive, che hanno totalizzato 46 milioni (+4,5%).

L’importo complessivo delle sanzioni amministrative è stato di 647.120 euro, quello per le sanzioni tributarie è di 1.033.898 euro. Gli esercizi controllati sono stati 144, le violazioni penali 4 con altrettante denunce.