Sanzionato per trasporto internazionale di merci senza autorizzazione

Nella mattinata di sabato 3 agosto, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Reggio Emilia ha fermato e sanzionato un uomo di 36 anni per trasporto internazionale di merci senza autorizzazione.

L’uomo, di nazionalità straniera, è stato sorpreso dagli agenti poco dopo le 11 in via fratelli Manfredi, nella zona del Foro Boario, mentre pesava e caricava su un furgone pacchi da trasportare nell’est Europa.

Durante il controllo gli operatori di via Brigata Reggio hanno rilevato che il trentaseienne non era in possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto internazionale di merci e lo hanno quindi sanzionato con una multa di 2000 euro, immediatamente pagata dall’uomo.