Diffusa la foto del ricercato per l’omicidio al Moulin Rouge

Di intesa con la Procura della Repubblica è possibile diffondere la fotografia dell’indagato per l’omicidio consumato ieri presso l’esercizio pubblico Moulin Rouge di Reggio Emilia in via XX settembre dove ha perso la vita Hui Zhou, barista di origini cinesi 24 anni colpita a morte con parecchie coltellate.

Il ricercato nella foto è Boukssid Hicham classe 1985.