Si asfaltano Via Canaletto e Via del Santuario

Dal 19 al 23 agosto è prevista l’asfaltatura del tratto di Via Canaletto che va dall’incrocio con Via Viazza I Tr. Allo svincolo con la Pedemontana, dove è stata realizzato il tratto di pista ciclabile, con istituzione di un senso unico alternato.

Negli stessi giorni sarà asfaltata Via del Santuario, da Via Vittorio Veneto fino all’ingresso di Piazza San Giovanni Paolo II. Per consentire i lavori ci sarà un giorno di chiusura totale e per tre giorni sranno rimossi i contenitori dei rifiuti. Si chiede la collaborazione dei cittadini che porteranno i rifiuti in altri cassonetti senza abbandonarli lungo la strada.