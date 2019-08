Ferragosto, ambulatori aperti per la Guardia Medica. Potenziata l’attività ambulatoriale ad accesso diretto

Ambulatori aperti, il 14 e 15 agosto, per la Continuità Assistenziale (Guardia Medica), con nuovi orari potenziati per l’occasione.

Il rafforzamento dell’offerta ambulatoriale della Guardia Medica si inserisce nel più ampio ventaglio di azioni messe in campo dall’Azienda Usl di Bologna, a tutela delle persone con fragilità sanitaria, patologie croniche, e più in generale degli anziani. Azioni tese ad assicurare, in particolare durante i mesi estivi, cure e assistenza al domicilio per prevenire, laddove possibile, ricoveri ospedalieri, e che coinvolgono la Continuità Assistenziale e l’Assistenza Infermieristica Domiciliare, il Pronto Soccorso e gli ospedali dell’Azienda, le Case Residenza Anziani, la Rete delle Cure Palliative, il servizio E-Care.

Nel dettaglio, mercoledì 14 agosto, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 e giovedì 15 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, accesso diretto agli ambulatori di

• Bologna Est, Casa della Salute San Donato-San Vitale, via

Beroaldo 4/2

• Bologna Ovest, Area Roncati, viale Pepoli 5

• Casalecchio di Reno, Casa della Salute, Piazzale Levi Montalcini 5

• Porretta Terme, Ospedale Porretta Terme, via Zagnoni 5, Alto Reno

• San Giovanni in Persiceto, via Marzocchi 2

• San Pietro in Casale, Casa della Salute, via Asia 61.

A San Lazzaro di Savena, invece, presso la Casa della Salute, via della Repubblica 11, accesso diretto all’ambulatorio di Continuità Assistenziale mercoledì 14 agosto dalle 9 alle 14 e dalle 20 alle 22, giovedì 15 agosto dalle 8 alle 20.

Accanto agli ambulatori, il numero di telefono della Continuità Assistenziale 051 31 31, attivo dalle 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle 8 del sabato (o dalle 10 del giorno prefestivo) fino alle 8 del lunedì (o giorno successivo al festivo).