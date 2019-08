Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 13 agosto

Quasi sereno o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte in transito. In serata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone di pianura, in particolare quelle a ridosso del Po, con probabilità di temporali sparsi.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, comprese tra i 25/26 gradi della fascia costiera e 23/24 gradi delle zone interne. Massime stazionarie o in locale flessione, con valori attorno a 32/33 gradi sul settore occidentale, 34/35 gradi su quello centro-orientale con punte localmente più alte sulle colline romagnole e 30/32 gradi sulla costa.

Venti: deboli variabili al mattino. Dal pomeriggio aumento della ventilazione sud-occidentale sui rilievi e colline romagnole, mentre sulla pianura prevalenza di venti deboli settentrionali con probabilità di raffiche associate ai temporali.

Mare: quasi calmo o poco mosso. Aumento del moto ondoso nella sera sul settore settentrionale.