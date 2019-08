Capanno per attrezzi distrutto dalle fiamme. Scongiurato incendio di altre abitazioni

Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco, poco prima delle 17, sono intervenuti in via Case Schiappone a Monteforco di Pavullo nel Frignano per l’incendio di un capanno adibito a ricovero attrezzi che è andato totalmente distrutto dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero a due abitazioni attigue.