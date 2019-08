Dal 19/8 lavori di pavimentazione in via Emilia centro

Da lunedì 19 agosto, in via Emilia centro, un tratto di circa una decina di metri all’altezza di via Rismondo sarà chiuso al traffico per consentire un intervento di ripristino della pavimentazione che presenta degli avvallamenti.

L’intervento, coordinato dai tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena, consiste nel togliere i cubetti di porfido in un’area di circa 25 metri quadrati, ripristinare il sottofondo con sottovallo misto a cemento e riposizionare i cubetti, saturando gli interstizi con polvere di frantoio. Concluso il riposizionamento, che richiederà pochi giorni, occorrerà circa una settimana perché la nuova pavimentazione si assesti e si consolidi, il tratto interessato dai lavori sarà, quindi, riaperto al traffico lunedì 2 settembre.

Per tutta la durata del cantiere, su via Rismondo sarà vietata la sosta ma sarà possibile circolare in entrambi i sensi di marcia. Le auto che provengono dalle vie Falloppia, Battisti e Torre in direzione di via Emilia, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra; corso Duomo sarà regolarmente percorribile. Tutte le deviazioni saranno indicate con apposita segnalazione.

Le linee 7 e 11 del trasporto pubblico urbano subiranno deviazioni, concordate con il gestore Seta. In particolare: la linea 7 in direzione Policlinico-Gottardi, arrivata in via Emilia centro, devierà per corso Duomo, corso Canalchiaro, piazzale Risorgimento, viale Rimembranze, viale Martiri della Libertà, largo Garibaldi da dove riprenderà il percorso regolare. In direzione Gramsci, da largo Garibaldi entrerà in viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, via Emilia centro e poi percorso regolare.

La linea 11 in direzione Zodiaco percorrerà corso Canalgrande, via Emilia centro, largo Garibaldi, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento e poi percorso regolare. In direzione Sant’Anna, percorrerà piazzale Risorgimento, viale Rimembranza, viale Martiri della Libertà, via Emilia centro, corso Canalgrande e poi percorso regolare.