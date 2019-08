Ludi di San Bartolomeo: le informazioni sullo spettacolo di sabato 24

Con l’avvicinarsi dei Ludi di San Bartolomeo, in programma da mercoledì 21 a sabato 24 agosto, sono state definite le misure di sicurezza, in particolare per quel che riguarda lo spettacolo pirotecnico di sabato 24.

All’interno dell’area delimitata di fronte al castello si accederà solo con il braccialetto dalle ore 19 attraverso varchi controllati da personale di servizio. Non sarà possibile accedere nella zona dello spettacolo con bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro e lattine. È inoltre vietato l’accesso con passeggini e con caschi: è predisposto un apposito stoccaggio lato Via Vittorio Veneto fianco Chiesa Parrocchiale. Non è permesso lo stazionamento di animali. Le persone con disabilità motoria potranno sostare oltre i parapetti e saranno assistiti dal personale volontario a disposizione: accesso lato Via Gramsci.

Il braccialetto identificativo per accedere all’area delimitata sarà acquistabile in prevendita dal 21 agosto presso gli stand “Pro Loco” in centro storico. Eventuali altre comunicazioni in merito saranno riportati sulla pagina Facebook Pro Loco “Oltre il Castello” o su cartellonistica nei punti di prevendita.

Il contributo per il braccialetto questo anno sarà di 2,00 euro, dovuto al mantenimento di un adeguato grado di sicurezza per il corretto svolgimento dello spettacolo. Avranno accesso libero i bimbi al di sotto dell’anno di età.

Punti di distribuzione dei braccialetti: mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 agosto presso porticato Loggia dalle ore 18 alle ore 22. Sempre presso il porticato Loggia, sabato 24 dalle ore 11 alle 13 e, lo stesso giorno, dalle 17 fino a esaurimento in via Vittorio Veneto.