Brutta avventura per una giovane coppia di sposi. Vengono colti dal buio sul monte Cusna

Brutta avventura per una giovane coppia di sposi. Vengono colti dal buio...

Una coppia di giovani sposi, di Concordia sulla Secchia, lei di 30 anni e lui di 29 anni, sono partiti nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16 da Febbio Rescadore in direzione Monte Cusna per fare un’escursione.

Neofiti della montagna, arrivati sul crinale, sono scesi fino al rifugio Battisti e li hanno chiesto informazioni su come ritornare a Febbio. Purtroppo hanno imboccato il sentiero sbagliato e già all’imbrunire si sono ritrovati sul sentiero Cai 623, ma nel versante sud del Cusna, in zona costa delle Veline. A quel punto hanno tentato di risalire sul crinale, ma in quel punto il canalone è molto ripido e con importanti salti di roccia e la ragazza è scivolata.

Hanno deciso di chiamare i soccorsi, erano circa le 21.15. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cusna è partita con tre squadre, una composta da due operatori che è risalita verso la cima utilizzando l’impianto di risalita. Altre due squadre complessivamente composte da 10 operatori, sono partite da Monteorsaro. La squadra composta da due operatori ha raggiunto i ragazzi intorno alle 23.15. I due non avevano abbigliamento idoneo, erano in pantaloncini corti e senza torcia frontale.

Gli operatori del CNSAS dopo averli tranquillizzati gli hanno fornito due giacche per la protezione termica. Il Capo Squadra dopo aver fatto una valutazione ambientale e di sicurezza ha deciso di movimentare i ragazzi verso l’alto e per quel ripido canale, lungo un centinaio di metri, sono stati accompagnati senza poche difficoltà fino alla sommità poco sotto la cima del Cusna a quota 1100 m dove erano già arrivate anche le altre due squadre. Di li è iniziata la discesa, passando dal monte Bagioletto fino a Febbio, dove sono giunti alle 02.30 e dove i due ragazzi avevano la loro autovettura.

Presenti al passo della Cisa anche i Vigili del Fuoco, pronti a partire in caso di necessità.