Cade in mountain bike: soccorsa a Monte Luzzo

Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone sono di nuovo intervenuti questo pomeriggio verso le 16.30 per portare aiuto a una 47enne caduta con la mountain bike mentre percorreva con amici un tratto in discesa del sentiero Cai 405 in località Monte Luzzo, intorno a Serrazzone (Fanano).

La ragazza (S.G. le iniziali, fananese) nella caduta ha accusato un trauma al ginocchio sinistro: raggiunta dalla squadra Saer in pronta partenza, è stata imbarellata e portata per 400 metri fino alla prima strada carrozzabile, dove era già pronta l’ambulanza di Avap di Sestola per il trasporto all’ospedale di Pavullo, in condizioni di bassa gravità.