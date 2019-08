Far west al bar, avventore in ospedale e locale costretto a chiudere per danni

Far west al bar, avventore in ospedale e locale costretto a chiudere...

Proprio come il far west: scene del tutti simili a quelle che i cowboy davano vita all’interno dei saloon si sono verificate in un bar di Montecchio Emilia in conseguenza delle quali un uomo è finito in ospedale mentre il bar a causa degli ingenti danni subiti è stato costretto alla chiusura.

Per questi fatti un 38enne reggiano è stato denunciato dai carabinieri del paese alla Procura reggiana con le accuse di danneggiamento, percosse, lesioni e minacce. I fatti che risalgono all’altra sera e si sono verificati all’interno di un bar di Montecchio Emilia.

Complice probabilmente l’uso smodato di alcolici, un 38enne alla richieste di un ulteriore amaro è andato in escandescenza al diniego della barista di somministrarle il bere. Dapprima ha incominciato ad offenderla e minacciarla, poi è passato alle vie di fatto arrivando a raggiungerla dietro al bancone e scaraventarla a terra. Un avventore presente all’interno dell’esercizio pubblico, intervenuto in difesa della barista, non è stato risparmiato dalla furia del 38enne che in tutta risposta l’ha aggredito ingaggiando una colluttazione in conseguenza della quale l’avventore è finito in ospedale. Nel corso del parapiglia il bancone in vetro è andato completamente distrutto tanto da veder l’esercente costretta a chiudere l’attività sino al ripristino dei locali.

Solo l’arrivo dei carabinieri di Montecchio Emilia, intervenuti su richiesta della barista, ha riportato la situazione alla normalità: il 38enne è stato portato alla calma mentre l’avventore, un 28enne del paese, con il volto insanguinato veniva affidato alle cure mediche dei sanitari inviati dal 118 e condotto in ospedale da dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per un trauma facciale con contusioni multiple. Ricostruiti i fatti i carabinieri di Montecchio Emilia provvedevano a denunciare l 38enne in ordine ai citati riferimenti normativi violati.