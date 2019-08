Ciclismo femminile, torna la “Coppa Comune di Formigine”: Esordienti e Allieve in gara

Domenica 25 agosto ritorna il tradizionale appuntamento ciclistico femminile sulle strade del comune di Formigine. La manifestazione “Coppa Comune di Formigine” è giunta alla 48ª edizione, dopo essere nata nel 1971 con il “Settembre Formiginese” grazie a Enzo Pinelli. Il programma dell’edizione 2019 prevede due gare: la prima (ore 15) è riservata alla categorie Esordienti (13/14 anni), a seguire toccherà alla Allieve (15/16 anni).

Come da tradizione il palcoscenico sarà sempre la nuova piazza, dove è posta la presentazione delle squadre dalle ore 14 e alle 15 la partenza con passaggi e arrivo. Il percorso si snoderà da Piazza della Repubblica, via Trento Trieste, via Schedoni, via Sassuolo, via Ferrari, Corlo via Radici, via Romano, via P. La Torre, via Rivi (sottopasso), via Giardini, Via Trento Trieste, per complessivi 5,7 chilometri, circuito che sarà ripetuto cinque volte dalle Esordienti e 9 volte dalle Allieve. Ai nastri di partenze quasi duecento ragazze provenienti da nove diverse regioni e la presenza delle campionesse italiane in maglia tricolore. L’organizzazione tecnica è della US Formiginese, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, la direzione di gara è affidata da Franco Machì coadiuvato dal dottor Raffaele Babini, direttore di corsa del Giro d’Italia, mentre il servizio delle vetture è del Team Orfeo Casolari Selle Italia, con il presidio del percorso affidato ai Volontari della Sicurezza coordinati dal comando della Polizia Locale di Formigine.