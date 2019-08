L’uomo che era ricercato per l’omicidio della barista cinese Hui Zhou si è costituito. Intorno alle 2.30 di questa notte, dopo più di dieci giorni di latitanza il presunto killer, identificato dalla Polizia in Hicham Boukssid, 34 anni, si è presentato in una caserma dei Carabinieri di Reggio Emilia.

La ragazza, 25 anni, era stata uccisa a coltellate nel bar (Moulin Rouge) in cui lavorava nella periferia di Reggio Emilia nel pomeriggio dell’8 agosto.