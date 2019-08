Temporanea interruzione dei servizi alla Casa della Salute di Sant’Ilario per un guasto di natura idraulica

Un guasto di natura idraulica verificatosi nelle scorse ore con fuoriuscita di acqua ha reso temporaneamente inagibile la Casa della Salute di Sant’Ilario. L’allagamento ha interessato, in particolar modo, il piano interrato nel quale sono situati i quadri di comando dell’impianto elettrico, per questo si è reso necessario ripristinarne il funzionamento e verificare attentamente gli aspetti della sicurezza.

Per garantire alla cittadinanza il regolare accesso alle attività sanitarie è stata prevista la seguente organizzazione:

i medici di medicina generale (Dr. Puglioli e Dr.ssa Talamona) svolgeranno la loro attività nella sede della Croce Bianca di S. Ilario – ambulatorio della guardia medica in Via F. Fellini;

i pediatri di libera scelta svolgeranno l’attività alla Casa della Salute di Montecchio, in via Saragat 11 (1° piano);

le attività specialistiche ambulatoriali, l’ambulatorio infermieristico e i prelievi saranno garantiti ai poliambulatori e al centro prelievi dell’ospedale di Montecchio.

Per ulteriori informazioni la cittadinanza è invitata a rivolgersi al numero 0522 860201 dalle 8.30 alle 12.30.

Sono in corso tutti gli interventi necessari per ripristinare in tempi rapidi l’accessibilità alla struttura, ci scusiamo per il disagio.