Tre automobilisti denunciati dai carabinieri in provincia di Bologna

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato tre automobilisti durante i controlli alla circolazione stradale che si sono svolti sulle principali arterie di collegamento tra la Provincia e il capoluogo. Nella giornata di ieri sono state identificate 606 persone e ispezionati 422 veicoli.

A Gaggio Montano, un 18enne italiano in sella a un motociclo è risultato positivo all’alcol test con un tasso cinque volte maggiore il limite consentito. Altri ubriachi al volante sono stati intercettati e denunciati dai Carabinieri ad Alto Reno Terme e Imola. Il primo, 46enne italiano è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,29 g/l, mentre il secondo, un 29enne ucraino è stato denunciato questa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola perché si è reso responsabile di un incidente stradale, probabilmente a causa dell’alcol che aveva assunto prima di mettersi al volante. Il giovane automobilista, positivo all’alcol test con un tasso di 1,95 g/l, ha perso il controllo della sua Ford Escort e si è schiantato contro una Hyundai Gets che un cittadino aveva regolarmente parcheggiato nei pressi di via Alessandro Volta. Al 29enne ucraino è stata ritirata la patente di guida, mentre la sua automobile è stata sequestrata.