15enne modenese cade da balcone a Rapallo, è grave

Una ragazzina di 15 anni, di origini modenesi, è caduta dal balcone al secondo piano della casa in cui stava trascorrendo le vacanze con la famiglia a Rapallo, in via Marco Polo. E’ successo questa mattina. La giovane è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Secondo una prima ricostruzione all’ora di pranzo la ragazzina si trovava sul piccolo balcone quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri ed atterrando nel cortile condominiale. La scena sotto gli occhi di alcuni testimoni.

La 15enne, che avrebbe riportato numerosi traumi, è stata sottoposta ad accertamenti e viene ora tenuta in osservazione. Sul posto oltre al personale sanitario, vigili del fuoco, polizia e carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica. La famiglia, originaria del modenese, è molto conosciuta a Rapallo dove da anni affitta casa nel periodo estivo.