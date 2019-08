Contenitori di vetro: l’ordinanza per la vendita e la somministrazione in occasione di alcuni appuntamenti formiginesi

Contenitori di vetro: l’ordinanza per la vendita e la somministrazione in occasione...

In occasione dei Ludi di San Bartolomeo, del Settembre formiginese e di “Alto Adige a tavola”, appuntamenti che animeranno il centro storico di Formigine fino alla prima settimana di ottobre compresa, il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita per asporto e la somministrazione (esclusa quella effettuata al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro – o materiale simile soggetto a frammentazione – prevedendone la sostituzione con contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Vietata anche la somministrazione di bevande superalcooliche (oltre i 21 gradi) agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli privati e altri punti di ristoro siti all’interno delle aree interessate dai tre eventi. L’ordinanza è valida dalle ore 17 alle ore 24 fino al 24 agosto, dal 30 agosto al 1 settembre, ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) del mese di settembre e dal 4 al 6 ottobre, e proibisce sempre all’interno delle stesse aree interessate dalle tre manifestazioni e negli stessi orari di portare al seguito recipienti o contenitori di vetro, lattine, oltre che consumare o detenere ogni genere di bevanda superalcolica. Vietato anche il porto ingiustificato di oggetti o strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona. Un divieto specifico, per le giornate del 24 e del 31 agosto (rispettivamente ultima serata dei Ludi e inaugurazione del Settembre Formiginese) riguarda infine i passeggini, a esclusione dei veicoli rientranti tra gli ausili medici, dalle ore 19 a termine evento, nell’area soggetta a limitazione degli accessi e delimitata da transenne.