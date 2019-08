Estate 2019 a Modena: l’“esodo” dalla città secondo i dati Hera

Si riconferma la settimana di Ferragosto il periodo preferito dai Modenesi per lasciare la città e raggiungere i luoghi di villeggiatura; è quanto emerge dalle valutazioni sui dati medi delle quantità di rifiuti raccolti tra luglio e Ferragosto registrate a Modena da Hera. Si tratta comunque di dati puramente indicativi.

In luglio in calo la produzione dei rifiuti, ma meno dello scorso anno

Nel 2019, il calo dei rifiuti raccolti rispetto ai dati di raccolta medi per una settimana tipo si è verificato soprattutto dalla fine di luglio, in particolare nella settimana compresa tra il 22 e il 28 (periodo in cui si è registrato un -6%, dato equivalente a quello dello stesso periodo 2018). Lieve calo anche tra il 29 luglio e il 4 agosto.

Ferragosto: il calo dei rifiuti è in linea con quello del 2018

Seguendo la tendenza che si conferma da alcuni anni, il calo dei rifiuti raccolti è stato ancora più consistente in agosto. Già nella settimana compresa tra il 5 e l’11 la flessione è stata di 11 punti percentuali.

Il calo più consistente del periodo estivo finora trascorso si è avuto nella settimana di Ferragosto. Dal 12 al 18 agosto, infatti, le stime si sono attestate su un -26%, stesso dato rilevato nel medesimo periodo del 2018.