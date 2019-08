Spaccata al supermercato Sigma di San Polo d’Enza, malviventi in fuga con la cassaforte

Questa notte intorno alle 3.00 ignoti ladri, utilizzando un auto come ariete a bordo della quale si sono dileguati, hanno sfondato la porta d’ingresso del supermercato Sigma di via Rampognani a San Polo d’Enza e, una volta raggiunti gli uffici amministrativi, hanno asportato la cassaforte contenente documenti e danaro per varie migliaia di euro. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva asportata il danno, nell’ordine di varie migliaia di euro, è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.