Doppio appuntamento nella settimana di Ferragosto per il circuito nazionale di retrorunning

Doppio appuntamento per il circuito nazionale di retrorunning iniziato a Ferragosto con il Campionato Italiano di Retrocampestre disputatosi a Borghetto di Valeggio sul Mincio (VR) sulla distanza di 2400 mt.

Presente il leader della classifica italiana della classe Assoluti Alberto Venturelli (Vigili del Fuoco Arezzo – Gruppo Cremonini) con l’obiettivo di centrare il podio anche in questa rassegna nazionale.

Partenza col botto del trio Paolo Callegari (Corriferrara) seguito da Andrea Bardini (Retrorunning Pietrasanta) e da Alberto Venturelli. Ai 400 metri il riacutizzarsi di un problema muscolare rallentava Venturelli che stringeva comunque i denti rimanendo saldamente al terzo posto con Callegari a staccare Bardini fino ai 1800 quando l’atleta della Versilia raggiungeva e superava il fuoriclasse ferrarese e andava a prendersi il titolo italiano. Il vignolese Venturelli manteneva a distanza tutti gli inseguitori prendendosi la medaglia di bronzo, ma con il rammarico di aver potuto fare di più in condizioni migliori.

Da segnalare, inoltre, la presenza del piccolissimo Damiano Venturelli, figlio di Alberto, classe 2018 capace di partecipare e portare a termine la gara riservata ai bambini con l’aiuto di mamma Costanza Zanasi, già campionessa italiana di retrorunning. Tanti applausi e meritata medaglia per Damiano.

Due giorni dopo è la volta del tradizionale Retrosprint del Campanaro gara interamente in salita per la distanza di 1 km e circa 60 metri di dislivello con partenza in territorio modenese a Semelano e traguardo in territorio di Villa d’Aiano presso l’Agriturismo Cà del Campanaro.

Allo sparo, inizio fulminante del 35enne vignolese che staccava a sorpresa il favorito Callegari sul pianetto iniziale e prendeva il largo sulla prima ripida salita mantenendo invariato il vantaggio fino ai 600 metri quando il problema fisico che già lo aveva penalizzato nella gara precedente lo costringeva a rallentare vistosamente subendo il recupero dell’avversario che lo superava poco prima dell’ultima salita e consegnava la vittoria all’atleta della Corriferrara col nuovo record del percorso di 7 minuti netti. Secondo giungeva Venturelli, leader della classifica Retro Challenge, dolorante e visibilmente contrariato per l’occasione persa in 7’13” (record eguagliato), mentre il bronzo era del padrone di casa Francesco del Carlo.

Nel femminile vittoria netta della pluricampionessa italiana Giorgia Francescon (Vigili del Fuoco Arezzo) e terza assoluta sul traguardo, che ha preceduto l’ex campionessa italiana Costanza Zanasi (Vigili del Fuoco Arezzo), al rientro in gara dopo la maternità e all’esordiente savignanese Carlotta Ianelli (Vigili del Fuoco Arezzo).

Vittorie anche per Beppino Rizzo (Vigili del Fuoco Arezzo) nei Master, Roberto Falcini (Silvano Fedi Pistoia) negli Argento e Fernando Olezzi (Lippo Calderara) negli Oro. Medaglia anche per la mascotte del retrorunning italiano Damiano Venturelli.

Prossima tappa sarà la storica Ranapastu in programma il 7 settembre a Pasturana (Alessandria).