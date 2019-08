Polinago, nel fine settimana la festa degli alpini

Il gruppo alpini di Polinago celebra il decimo anniversario dell’attività con una festa di due giorni in programma nel centro abitato sabato 24 e domenica 25 agosto, in collaborazione con il Comune la pro loco.

Si parte sabato alle 19 con una cena al palasport seguita dallo spettacolo dell’orchestra I Notturni; domenica dalle 10 prende il via, sempre dal palasport, una sfilata degli alpini, accompagnata dalla banda musicale di Lama Mocogno, che si conclude con la deposizione di una corona al monumento ai caduti in piazza Libertà, alla presenza del sindaco Gian Domenico Tomei; a seguire la messa nella parrocchiale in ricordo degli alpini e il pranzo al palasport con musica dal vivo dell’orchestra Amici della notte.

Composto da oltre 80 membri, guidati dal presidente Antonio Bernardi, il gruppo alpini di Polinago partecipa alle attività di Protezione civile, collabora alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri e all’organizzazione di diverse iniziative del Comune.

Come sottolinea Tomei, «il gruppo garantisce un supporto costante alle iniziative del Comune e rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità che intendiamo ulteriormente valorizzare e sostenere come dimostra il progetto della nuova sede di via dell’Artigianato in un edificio, concesso dal Comune, che il gruppo sta ristrutturando per inaugurarlo il prossimo anno».

I festeggiamenti si concluderanno domenica sera al palasport; per consentire lo svolgimento delle iniziative, domenica 25 la strada provinciale 23 della Valle Rossenna chiude dalle 7,30 alle 13,30, in un tratto in corrispondenza del centro abitato.