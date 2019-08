Rapine a distributori di carburante in autostrada: la Polizia di Bologna arresta gli autori

Rapine a distributori di carburante in autostrada: la Polizia di Bologna arresta...

La Polizia di Stato di Bologna ha smantellato la banda responsabile di numerose rapine ai danni dell’addetto al distributore di carburante nell’autogrill dell’area di servizio Santerno ovest in provincia di Ravenna. La notte dell’8 luglio scorso il primo colpo della banda: due malviventi armati di coltello e con il volto travisato hanno sottratto dalla cassa del distributore di carburante e dal marsupio dell’operatore numeroso denaro in contante. Il 12 e il 16 agosto altre due rapine, sempre ai danni dello stesso distributore di carburante, che fruttavano in tutto circa 4.000,00€.

Gli investigatori del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, coadiuvati dal reparto di Forlì, incrociando le informazioni raccolte e dalle testimonianze delle vittime, sono riusciti a restringere il campo dei sospettati a un gruppo di delinquenti albanesi che gravitavano nell’area faentina.

Grazie a degli appostamenti mirati nei luoghi presi di mira dai malviventi e alla sorveglianza di alcuni di questi, alle prime ore di lunedì 19, in occasione dell’ennesima rapina ai danni del solito addetto alla distribuzione del carburante, i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini albanesi di 29 e 24 anni, con regolare permesso di soggiorno.

La Polizia, a casa dei due arrestati, ha sequestrato vario materiale, probabilmente frutto di precedenti rapine.

Gli arrestati si trovano al momento presso la casa circondariale di Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.