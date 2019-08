Testi, narrazioni audio e per immagini, nel percorso multimediale creato per condurre il visitatore “Sulle ali del vento”. E’ ricca di contenuti e suggestioni la mostra allestita dal 31 agosto al 29 settembre all’interno del Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, per raccontare la storia dell’aeroporto di montagna che quest’anno ospita i Campionati mondiali di volo a vela.

Un’iniziativa sostenuta su più fronti da UniCredit, in segno di concreta attenzione al territorio. Così, per tutto il periodo delle competizioni, la banca mette a disposizione all’interno della propria filiale di piazza Borrelli n. 1 una corsia preferenziale dedicata agli ospiti della manifestazione per operazioni bancarie nazionali ed internazionali. UniCredit inoltre ha voluto supportare la realizzazione della mostra dedicata alla storia centenaria dell’aeroporto di Pavullo, cuore pulsante di un intero territorio, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista culturale e sociale.

Il percorso multimediale che caratterizza l’esposizione, più nel dettaglio, è uno strumento di approfondimento e arricchimento di esperienza, che si offre al visitatore in parallelo alla presentazione del libro “Sulle Ali del Vento. Storia di un Aeroporto di montagna: Pavullo nel Frignano” di Francesco Marzani, Ivan Giusti e Mauro Lineti.

La mostra include tre differenti proiezioni, in tre stanze separate, ognuna delle quali rappresenterà un periodo storico differente legato alla storia dell’Aeroporto: 1905-1945, l’origine della grandezza; 1946-1987, Attraverso le turbolenze; 1988-2019, un progresso determinato.

Verrà inoltre realizzata l’ulteriore proiezione di un filmato storico, sempre inerente all’aeroporto, realizzato dall’Istituto Luce.

L’esposizione mostra sarà aperta nelle giornate di sabato (10-13 e 16-19), domenica e festivi (dalle 16 alle 19), Martedì e Giovedì (dalle 15 alle 18). Ingresso gratuito.

http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/arte_pavullo/mostre_delle_gallerie_civiche_palazzo_ducale/sulle_vento_storia_aeroporto_montagna_1905.aspx

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Culturali Sport Tempo Libero Turismo del Comune di Pavullo al numero 0536/29022 o al 0536/29021.