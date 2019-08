Polinago, domenica 25 agosto la cronoscalata “Duragombola”

A Gombola di Polinago domenica 25 agosto (dalle ore 10) è in programma la nona edizione della Duragombola, cronoscalata in bicicletta, aperta a tutti gli enti di promozione sportiva e alla federazione, lungo un percorso di tre chilometri sulla strada che da Gombola porta a Casa Storto: un tratto in salita breve, ma tra i più impegnativi dell’Appennino modenese, con otto tornanti da veri specialisti, una pendenza media dell’11 per cento e con punte oltre il 17 per cento.

La manifestazione è organizzata dalla società Movisport di Reggio Emilia in collaborazione con il gruppo volontari di Gombola. Finora sono 60 i partecipanti, ma è possibile iscriversi fino alla mattina della manifestazione. Informazioni: www.duragombola.it. Parte del ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Citta della speranza”.