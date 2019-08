Aggredivano coetanei per rapinarli: baby gang individuata a Bologna, tre nei guai

I carabinieri della compagnia di Bologna centro hanno arrestato una baby gang composta da tre ragazzini italiani di 15, 16 e 17 anni, accusati di aver commesso almeno quattro rapine (soldi e cellulari) ai danni di coetanei, tra giugno e luglio scorsi. I quattro colpi il 23 giugno in via San Vitale; due nella giornata del 25 giugno, ai giardini Margherita e in via Marzabotto; infine il 4 luglio in via Serlio, a bordo di un autobus dove un giovane è stato colpito da un pugno in faccia e derubato del cellulare.

I ragazzini, individuati dai filmati della videosorveglianza e da alcune testimonianze, devono rispondere di rapina e lesioni (per sottrarre soldi e cellulari colpivano fisicamente le loro vittime). I tre, dopo l’arresto, sono stati trasferiti al centro minorile del Pratello.