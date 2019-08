Demm di Porretta Terme, Palma Costi: “Sbloccare il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori”

“E’ assolutamente necessario che il Ministero provveda urgentemente ad emanare il decreto di attuazione che permetta all’Inps di pagare quanto spetta ai lavoratori della Demm, in base dell’accordo del giugno scorso”.

L’assessore alle Attività produttive, Palma Costi, è intervenuta tempestivamente sulla vicenda che riguarda i lavoratori dell’azienda di ingranaggi di Porretta Terme, che rischiano ancora una volta di non ricevere per diversi mesi dall’Inps il pagamento della cassa integrazione spettante, per un ritardo nell’emanazione del decreto da parte del Ministero del Lavoro.

“Come Regione- afferma la Costi, in accordo con il vicesindaco del Comune di Alto Reno Terme- abbiamo provveduto subito a sollecitare in tal senso il Ministero, che ci ha risposto che l’iter è in via di completamento. Ma è necessario accelerare i tempi e provvedere urgentemente. Stiamo parlando di 174 lavoratori che stanno pagando le conseguenze di una crisi aziendale che si protrae da tempo. Già lo scorso anno c’eravamo attivati con le banche, attraverso il protocollo regionale, per anticipare la cassa integrazione ma è necessario che le procedure abbiano una immediata esecuzione perché non è tollerabile lasciare i lavoratori senza reddito”.