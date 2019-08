Ladri specializzati nel furto di batterie di alimentazione di ponti radio, arrestati dalla Polizia di Modena

Personale della Squadra Mobile della Questura di Modena, lunedì scorso ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di due cittadini del sud Italia, rispettivamente di anni 48 e 56, entrambi censurati, per i reati di furto aggravato e continuato e ricettazione in concorso.

Da pregresse denunce assunte dagli investigatori in merito a diversi furti di batterie di alimentazione perpetrati presso degli impianti/antenne aventi funzione di ponti radio di telefonia, situati in alcuni comuni della provincia di Modena, in particolare Savignano sul Panaro, Vignola, Spilamberto e Castelnuovo Rangone, gli investigatori della Squadra Mobile hanno attivato le indagini volte all’individuazione dei responsabili.

L’attività della Squadra Mobile ha portato all’arresto dei due uomini specializzati in questo tipo di furto, arrestati in flagranza di reato dopo aver prelevato e caricato 20 batterie sul furgone, con il quale i malfattori si spostavano tra i vari siti, come appurato dalla perquisizione effettuata sul veicolo che ha portato al rinvenimento e sequestro delle stesse.

Gli autori del furto, al termine del processo svolto con giudizio direttissimo, sono stati associati presso la locale Casa Circondariale.