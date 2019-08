Proseguono a Carpi i lavori di riasfaltatura

A partire da venerdì 30 agosto, salvo imprevisti, nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 18.30 sono programmati gli interventi di riasfaltatura sulla via XX Settembre per proseguire lunedì 2 settembre in via Manunzio. Da martedì 3 settembre si eseguiranno i lavori sulle vie Volturno, Mentana e Caprera: questi interventi dovrebbero esaurirsi entro giovedì 5.

Durante i lavori, nei tratti interessati di volta in volta, strada e parcheggi saranno interamente chiusi al traffico, secondo la segnaletica di cantiere presente in loco.

In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.