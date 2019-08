Reggio Emilia: l’assessore Curioni incontrata studentessa Unimore in partenza per un tirocinio in Senegal

Reggio Emilia: l’assessore Curioni incontrata studentessa Unimore in partenza per un tirocinio...

L’assessora a Educazione e sport Raffaella Curioni ha incontrato questa mattina in Sala del Tricolore Martina Morvillo, 22 anni, studentessa di Scienze dell’educazione all’Università di Modena e Reggio Emilia, che il 1 settembre partirà per un tirocinio di tre mesi in Senegal dove parteciperà al progetto “Vis le Senegal!”.

Il progetto, realizzato grazie alla convenzione tra Arci Solidarietà e Università di Modena e Reggio Emilia consente esperienze di volontariato, alternanza scuola-lavoro e tirocini universitari presso scuole, orfanotrofi e centri di aiuto a minori e donne del Senegal, mettendo in contatto e in relazione realtà reggiane e realtà locali, grazie anche al coinvolgimento dell’associazione Femmes dynamiques (associazione di donne senegalesi residenti in Italia) presieduta da Khadidiatou Sady Ndiaye, residente a Reggio.

L’iniziativa di scambio è cominciata l’anno scorso con il tirocinio in Senegal di Beatrice Silingardi – presente questa mattina in Sala del Tricolore in un ideale passaggio di testimone a Martina Morvillo – che ha fatto una speciale esperienza alla École groupe scolaire “La Grande Royale”, nella regione di Dakar, affiancando il personale docente della scuola nelle fasce orarie di insegnamento e sviluppando progetti di doposcuola e aggregazione con interventi di alfabetizzazione e di socializzazione tra pari, di inclusione e di integrazione di genere, delle disabilità psico-fisiche, delle culture, di mediazione e gestione dei conflitti.

“Ringrazio Arci Solidarietà, il Dipartimento di Educazione e scienze umane di Unimore e in particolare la professoressa Rita Bertozzi e l’associazione delle donne senegalesi residenti in Italia per l’opportunità, fornita da questo progetto, di rendere concrete le conoscenze apprese nel percorso di studio, in uno scambio virtuoso tra ciò che si impara in aula e l’esperienza sul campo – ha detto l’assessore Curioni – Ringrazio in particolare Serena Foracchia, assessora alla Città internazionale nella giunta precedente, che ha fortemente sostenuto fin dall’inizio il progetto di scambio, che proseguirà nel futuro. Mentre diamo il bentornato a Beatrice auguriamo ‘in bocca al lupo’ a Martina per l’esperienza importante che la aspetta: porterà un po’ di Reggio Emilia in Senegal e riporterà a Reggio un po’ di Africa, nel solco del dialogo e della collaborazione internazionale e interculturale che da anni distinguono la nostra città.”

All’incontro erano presenti anche il presidente di Arci Solidarietà Davide Fontani e la professoressa Rita Bertozzi, docente presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane di Unimore e vice-presidente del Cda di Mondinsieme.