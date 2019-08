Donna bruciata in strada a Bologna: potrebbe essere un tentato suicidio

Potrebbe essere un tentato suicidio quello che, stamane all’alba in zona Barca a Bologna, ha visto protagonista una donna, poi identificata in una marocchina di 60 anni da quasi 15 anni abitante a Bologna. La donna, ricoverata al Centro Ustionati del Bufalini di Cesena in fin di vita con ustioni sul 90% del corpo, attualmente vive con la figlia in un appartamento nei pressi del giardino dove è stata trovata in via Marchioni. Pare che la donna soffra di una forte depressione legata a motivi familiari. L’ipotesi è che si sia cosparsa di liquido infiammabile e poi abbia appiccato l’incendio con un accendino, trovato a terra vicino al corpo. La sua identificazione non è stata semplice considerate le gravissime condizioni e la mancanza di documenti o effetti personali al momento del rinvenimento.