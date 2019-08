Il 10 settembre Fiaccolata della CRI Sassuolo

Anche quest’anno il Comitato CRI di Sassuolo rinnova l’appuntamento con la cittadinanza per la fiaccolata nel centro storico, in concomitanza del ricorrente Settembre Solidale (recuperando la data annullata a maggio, causa maltempo). E’ volontà del Comitato festeggiare con tutta la cittadinanza questa occasione volta a ricordare l’impegno profuso da milioni di volontari in tutto il mondo.

CRI Sassuolo vi aspetta numerosi martedì 10 settembre 2019 alle 19.00 in piazza Garibaldi. Il corteo inizierà alle 20.00 e si svilupperà per le vie del centro storico; terminerà circa alle ore 21.00.

Per partecipare iscriversi al link: http://bit.ly/2YqcI20

Sarà comunque possibile registrarsi e ritirare le fiaccole anche sul posto.