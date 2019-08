Rally Città di Modena, a Maranello il cuore della gara

Maranello ospita per il secondo anno la partenza e l’arrivo del Rally Città di Modena, prestigiosa competizione che quest’anno giunge al traguardo della 40° edizione. La gara è in programma sabato 14 e domenica 15 settembre: fulcro della competizione sarà appunto Maranello che già dalla giornata di venerdì 13 ospiterà l’organizzazione, per poi accogliere vetture ed equipaggi nelle due giornate in Piazza Libertà, da dove sono previsti arrivo, partenza e riordinamento.

Un evento articolato che oltre alla gara moderna vedrà quella storica, con il Trofeo 3 Regioni di Regolarità Sport, le validità per la Michelin Zone Rally Cup e dei monomarca di casa Renault, il “Corri con Clio N3”, il Trofeo “R3C Open” e il “Trofeo R3T Open”. “Siamo onorati e orgogliosi di ospitare per il secondo anno il Rally Città di Modena”, afferma il sindaco Luigi Zironi. “Con questo evento spettacolare Maranello si conferma uno dei luoghi più importanti per gli l’automobilismo sportivo. Lo scorso anno il rally ha saputo richiamare in piazza tante persone, dagli appassionati alle famiglie: siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la nuova edizione”. “Il Rally Città di Modena targato 2019”, fanno sapere gli organizzatori, “sarà una manifestazione che permetterà agli equipaggi ed ai team di avere una logistica compatta per le operazioni verifica e assistenza in gara, con il percorso che sarà sviluppato su quattro distinte prove speciali, due da ripetere il sabato e due da ripetere la domenica per un totale di 70 chilometri di distanza competitiva su un totale di 283,140 dell’intero tracciato. Due le prove da ripetere due volte il sabato, la “Montegibbio” e la “Castelvetro” ed altrettante da ripetere due volte previste alla domenica, la “Barighelli” e la “Valle”.

Partenza ed arrivo a Maranello, in Piazza Libertà, dove si avrà anche un riordinamento, mentre gli altri saranno in Piazza Tasso a Serramazzoni e all’Acetaia Leonardi, una delle eccellenze produttive della provincia modenese. Notevole il supporto del territorio: oltre al convinto sostegno dell’ACI Modena, della provincia di Modena, dell’Amministrazione Comunale di Maranello, i Comuni di Serramazzoni, Sassuolo, Prignano sulla Secchia e Castelvetro di Modena, quelli interessati al passaggio della gara hanno confermato il proprio ruolo al fianco dell’evento, inteso soprattutto come veicolo di comunicazione dei luoghi che attraversa.

(foto edizione 2018)