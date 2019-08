La Provincia di Reggio ringrazia il colonnello della Guardia di Finanza, Piccinini

Il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, ha ricevuto ieri a Palazzo Allende il colonnello Roberto Piccinini che, dalla prossima settimana, lascerà il comando della Guardia di Finanza di Reggio Emilia per assumere un nuovo, importante incarico a Roma. Al colonnello Piccinini, il presidente Zanni ha rivolto un sincero augurio di buon lavoro, ringraziandolo per l’impegno e la collaborazione assicurati in questi tre anni al comando delle Fiamme gialle reggiane, nonché per l’importante attività operativa che la Guardia di finanza ha svolto sul territorio – oltre che nel suo specifico campo d’azione e contro la criminalità organizzata – anche nell’ambito del tavolo interforze per la sicurezza e sul fronte della legalità.