Luca Franzetti domenica in concerto nella Chiesa di San Filippo a Reggio

Un regalo a tutta la città. Questo sarà domenica 1 settembre il concerto di Luca Franzetti, violoncello, nella Chiesa di San Filippo a Reggio Emilia. Domenica 1 settembre alle ore 18 nella Chiesa di San Filippo in via San Filippo 4 a Reggio Emilia. Luca Franzetti, violoncellista di fama internazione e docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-Merulo” eseguirà la Suite n. 3 in Do maggiore per violoncello di Johann Sebastian Bach e il “Concerto Rotondo” del contemporaneo Giovanni Sollima.

L’ingresso al concerto è gratuito e limitato ai posti disponibili.

Luca Franzetti

Nato a Parma nel 1969, inizia a suonare il violoncello a 17 anni. Il primo concerto a 18. Nel 2004 con l’Orchestra Mozart, Luca inizia a collaborare con Claudio Abbado che lo invita anche a suonare nell’Orchestra del Festival di Lucerna. Dal 2013 l’Istituto Musicale di Reggio Emilia gli ha dato la cattedra di Violoncello, ruolo che tutt’oggi ricopre.

Oggi la sua carriera si focalizza sul repertorio solistico: esegue regolarmente recitals e concerti da solista in Italia, Svizzera Norvegia e Giappone, alcuni dei quali trasmessi sul canale Sky Classica HD. Ha appena finito di registrare un nuovo CD dell’integrale delle Suites per Violoncello di J. S. Bach, già disponibile nei negozi e su iTunes. www.lucafranzetti.it