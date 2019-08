Memoria gastronomica della tradizione italiana: parte da Castelfranco Emilia il progetto Ragù

Il Comune di Castelfranco Emilia sostiene il progetto Ragù – Reti e Archivi del Gusto, presentato oggi in conferenza stampa, con l’obiettivo di raccogliere e conservare il patrimonio gastronomico nascosto nelle ricette casalinghe dei nostri nonni.

La raccolta partirà da Castelfranco il 7 settembre e coinvolgerà tutti i cittadini che vorranno mettere a disposizione le loro ricette famigliari. Seguiranno altri appuntamenti in tutta la regione.

Il progetto Ragù – Reti e Archivi del Gusto si propone di raccogliere le ricette tramandate in famiglia e creare un grande portale per conservarle e renderle disponibili in rete. Un vero e proprio patrimonio immateriale che è necessario valorizzare e diffondere prima che scompaia. Per preservare questa ricchezza il Comune di Castelfranco Emilia ha deciso di patrocinare e sostenere il progetto ideato da Mila Fumini, storica ed esperta in Digital

Humanities, una disciplina che si occupa della digitalizzazione e creazione di reti nel campo delle discipline umanistiche.

Sebbene esistano diversi ricettari del passato che hanno recuperato le ricette tradizionali, a partire dalla prima edizione de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, ciò non è sufficiente per dare conto della miriade di varianti dei piatti casalinghi

che cuciniamo ancora oggi e rappresentano le radici della cucina tradizionale italiana.

Molte ricette, in particolare le più povere, non sono mai state registrate dalle edizione a stampa e intere regioni italiane hanno avuto un riconoscimento gastronomico solo in tempi estremamente recenti, condannando all’oblio i piatti, gli ingredienti e i metodi di cucinare i cibi dei nostri nonni.

La prima raccolta delle ricette si terrà a Castelfranco Emilia, località scelta perché rappresenta il centro esatto della via Emilia, durante l’annuale Sagra del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, nei fine settimana del 7 e 8 settembre e ancora dal 13 al 15 settembre. Sarà allestito un salottino anni Quaranta per fare accomodare chi vorrà portare i propri ricettari famigliari, i quaderni, gli appunti, i foglietti volanti che saranno fotografati a futura memoria. Inoltre tutti quelli che parteciperanno potranno lasciare una breve intervista sulla storia del ricettario e riceveranno un piccolo omaggio.