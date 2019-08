Operazione “Stazioni Sicure”: continuano i controlli della Polizia Ferroviaria, anche a Bologna

1027 persone identificate, 140 bagagli controllati, 2 soggetti segnalati all’Autorità Amministrativa poiché trovati in possesso, complessivamente, di 15 grammi di sostanza stupefacente, 3 violazioni amministrative contestate e 20 stazioni ferroviarie controllate. Questi i risultati dell’operazione straordinaria di controllo a viaggiatori e bagagli denominata “Stazioni Sicure”, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, che nella giornata di ieri 28 agosto ha visto impegnati sull’intero territorio regionale, 135 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria.

Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese ai depositi bagagli, anche con il ricorso ad unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e metal detector. Il dispositivo adottato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Bologna Centrale, in collaborazione con Unità Cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e con il contributo di personale di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato e Guardie Particolari Giurate, è stato attuato con l’impiego di transenne e nastri tendiflex, al fine di agevolare le attività di osservazione e di intervento attraverso la canalizzazione dei flussi di viaggiatori su un numero limitato di varchi di accesso alla stazione presenziati dagli operatori.