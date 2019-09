Giacobazzi Modena Rugby, domani il raduno a Collegarola

Il Giacobazzi Modena Rugby torna in campo in vista della nuova stagione. Domani alle 19 all’impianto di Collegarola il gruppo Seniores, composto da circa 60 giocatori, si ritroverà agli ordini degli allenatori Andrea Rovina e Stefan Ilie Ivanciuc per il primo allenamento dopo i test fisici della scorsa settimana.

“Da parte mia c’è grande carica e un pizzico di tensione per questa nuova avventura – afferma Andrea Rovina, che quest’anno sarà alla guida della prima squadra, mentre coach Ivanciuc allenerà la Cadetta –. C’è tanto lavoro da fare per rispettare le attese dopo il buon piazzamento della scorsa stagione. L’obiettivo è consolidare quanto fatto in passato e se possibile migliorarsi, e per farlo serve lavorare, restare uniti e fare un salto in avanti nella mentalità. Non sarà facile andare oltre il sesto posto della scorsa stagione, perché il girone è più competitivo, ma abbiamo l’obbligo di provarci. Il piazzamento in classifica è solo uno degli obiettivi, l’altro è far crescere il maggior numero di giocatori. Per quanto mi riguarda, sono una scommessa della società: con me i dirigenti hanno fatto una scelta coraggiosa, che voglio ripagare”.

È già stato definito anche il programma dei test match prestagionali. Si comincia sabato 21 settembre con un triangolare tra la prima e la seconda squadra del Giacobazzi e gli Highlanders Formigine, sabato 28 settembre un altro triangolare a Bologna con il Bologna 1928 e il Pesaro e domenica 29 settembre la Cadetta sarà di scena a Piacenza in un triangolare con Lyons e Tortona Rugby, infine domenica 6 ottobre test match a Cesena col Romagna neopromosso in serie A, in occasione del Romagna Rugby Day. L’esordio nel campionato di serie B del Giacobazzi sarà domenica 20 ottobre a Collegarola col Rugby Jesi.