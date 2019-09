Gran Premio del Belgio, la Scuderia Ferrari e Charles trionfano a Spa

La Scuderia Ferrari ha conquistato la prima vittoria della stagione. Lo ha fatto a Spa-Francorchamps grazie a una straordinaria prova di Charles Leclerc che ha gestito alla perfezione la gara rimanendo in testa per gran parte della distanza.

La seconda SF90 si è piazzata in quarta posizione dopo essere stata costretta a una seconda sosta ai box dopo avere avuto un elevato degrado nel suo stint con gomme medie. Per la Scuderia Ferrari è la vittoria numero 236, la prima per un pilota monegasco in Formula 1. Fra una settimana si torna in pista per il Gran Premio d’Italia a Monza.