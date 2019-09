Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 2 settembre

Progressivo aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale con rovesci e temporali che, in modo intermittente, interesseranno la regione nel corso della giornata. Dalla sera le precipitazioni, ancora a prevalente carattere di rovescio o temporale, diverranno più continue e a tratti intense, in particolare sul settore centro-orientale della regione. Temperature: minime senza variazioni di rilievo o localmente in aumento con valori attorno a 24 gradi sulla costa e 21/22 gradi sulle zone interne di pianura. Massime in flessione, più marcata ad ovest, con valori compresi tra i 25/26 gradi del piacentino e i 28 gradi della Romagna. Venti: venti deboli variabili, in prevalenza settentrionali sulle pianure ma con temporanei rinforzi e raffiche in associazione ai fenomeni temporaleschi. Mare: quasi calmo o poco mosso, con moto ondoso in aumento dalla sera.

(Arpae)