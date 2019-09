Non ce l’ha fatta A.S., il ciclista di 49 anni che sabato 17 agosto era stato investito sulla rotatoria tra via Morane e via Vaciglio, a Modena. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. L’uomo era ricoverato in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara dove non aveva mai ripreso conoscenza. Qui, oggi, è deceduto.