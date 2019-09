Il saluto dell’Amministrazione comunale fioranese ai nuovi dirigenti scolastici

L’amministrazione comunale di Fiorano Modenese saluta e augura un buon inizio di anno scolastico ai due nuovi dirigenti scolastici, nominati la scorsa settimana dall’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna. Sono Simona Simola e Ilaria Leonardi; la prima dirigerà l’Istituto comprensivo Fiorano Modenese 1, che comprende le scuole d’infanzia Aquilone e Il Castello, la scuola primaria Enzo Ferrari e la primaria di secondo grado Giacomo Leopardi, mentre la seconda sarà la responsabile dell’Istituto comprensivo Francesca Bursi e quindi delle scuole materne Arcobaleno e Villa Rossi, delle scuole elementari Luisa Guidotti, e Ciro Menotti e quella della scuola media Francesca Bursi.

Il sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi e l’assessore alle politiche educative Luca Busani, oltre al caloro benevenuto ai nuovi dirigenti, sottolinenano che: “Gli istituti scolastici del territorio hanno attraversato un lungo periodo di reggenze, che comunque hanno garantito livelli di eccellenza didattica nelle nostre scuole: proprio per questo, ci teniamo a ringraziare per il prezioso lavoro svolto Angela Casolari e Marco Casolari, i quali hanno rivestito questo ruolo rispettivamente per 7 e 4 anni.

L’anno scolastico che va ad aprirsi nei prossimi giorni si preannuncia pieno di novità e cambiamenti: l’Amministrazione comunale è saldamente intenzionata a continuare lungo la strada aperta durante il precedente mandato, assegnando una importanza primaria alla scuola nella promozione della cultura, del volontariato e dell’ambiente.

‘Quando insegni a tuo figlio, insegni al figlio di tuo figlio’, recita il Talmud e non ci può essere un futuro migliore senza memoria e innovazione. Assicuriamo ai due nuovi dirigenti la massima collaborazione, nell’espletamento dell’importante ruolo che la Costituzione ci assegna”.