Modena: ruba cellulare ad una giovane ragazza che lo insegue e lo blocca

Nel pomeriggio di sabato scorso, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano di 26 anni, responsabile del reato di tentato furto aggravato.

Intorno alle ore 17.30, gli agenti sono intervenuti in via 3 febbraio su segnalazione della Centrale Operativa. Una ragazza, che era appena stata derubata del proprio telefono cellulare mentre si trovava in compagnia di un’amica presso un locale in Largo San Giorgio, si era posta all’inseguimento del ladro e lo aveva bloccato con l’aiuto di alcuni passanti, recuperando la refurtiva.

Gli agenti giunti sul posto nell’immediato hanno proceduto all’arresto del malvivente. La perquisizione personale ha dato esito positivo in quanto all’interno di una borsa in suo possesso sono stati rinvenuti un tronchese lungo 22 cm e un tubo metallico di 32 cm, di quelli utilizzati solitamente per rompere lucchetti o catene. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, che si trova in regime di libertà vigilata, annovera a proprio carico precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

La Squadra Volante il 27 agosto scorso lo aveva arrestato per furto aggravato di una bicicletta in corso Canalgrande nei pressi della Biblioteca “Delfini”. All’esito del processo per direttissima era stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Modena e gli era stato confermato il regime di libertà vigilata.

Trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, sarà processato con rito direttissimo.