Prosegue a Fiorano la Novena dell’8 Settembre

Per la Novena dell’8 Settembre, ogni sera parte da un quartiere del paese, alle ore 20, una processione che raggiunge la Basilica per la celebrazione della Messa delle 20.30.

Martedì 3 settembre il ritrovo sarà nell’anfiteatro del parco De Andrè (dei fronte al Touring). Attraverserà la Circondariale San Francesco per continuare in via Paganini, via Verdi, via Marconi, via Vittorio Veneto, via Bonincontro e via del Santuario. La Messa sarà presieduta da don Francesco Saccani, parroco di Braida e amministratore parrocchiale a Madonna di Sotto, con l’accompagnamento musicale della Corale B.V. Assunta di Casinalbo.

Mercoledì 4 settembre la processione parte da piazza De Gasperi e percorre via Fermi, via Malatesta, piazza Ciro Menotti, via Vittorio Veneto, via Bonincontro e via del Santuario.

La Messa sarà celebrata da mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e fresco di annuncio papale che lo consacrerà a breve cardinale. E proprio per i nuovi impegni del prelato la sua partecipazione alla novena di Fiorano è stata anticipata dal 6 settembre al 4 settembre. L’accompagnamento musicale alla Messa sarà curato dalla Schola Cantorum Don Oscar Piccinini di Pozza.

Giovedì 5 settembre la processione prende avvio dalla Casa di Riposo Coccapani, in piazza Franchini e percorre le vie Marconi, Puccini, Giacobazzi, Statale Ovest, Vittorio Veneto, Bonincontro, Del Santuario. La Messa è presieduta da mons, Enrico Solmi, vescovo di Parma con l’intervento del coro parrocchiale di Spezzano.

Venerdì 6 settembre la processione prende il via dall’Oratorio San Filippo Neri e attraversa via Statale Ovest, via Vittorio Veneto, via del Santuario. La Messa è celebrata da mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara, Comacchio e abate di Pomposa, accompagnerà la cerimonia la Corale Giacomo Puccini di Sassuolo.

La Novena terminerà sabato 7 settembre con una cerimonia che inizia con i Vespri solenni alle ore 19.45, l’arcivescovo di Modena e abate di Nonantola mons. Erio Castellucci incoronerà la Beata Vergine del Castello e poi presiederà la solenne celebrazione eucaristica pontificale, con lo straordinario accompagnamento della Cappella Musicale del Duomo di Modena, con orchestra, che eseguirà la Messa dell’Incoronazione di Mozart.