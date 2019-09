Novellara, Provincia e Comune: la Tangenziale sarà comunque ultimata

“Il pronunciamento del Consiglio di Stato non ci coglie impreparati. Nel merito, valuteremo attentamente con i nostri legali ogni aspetto di quest’ultima sentenza, per altro prevedibile considerando la difformità delle norme regionali e nazionali in materia di approvazione delle varianti urbanistiche”. Così Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia e Elena Carletti, Sindaco di Novellara.

“Vi è, poi, una questione di metodo, che riguarda le soluzioni che come enti pubblici stiamo già da tempo valutando per completare un’opera pubblica da tempo attesa dai cittadini principalmente, ma non solo, di Novellara. Perché l’unica, vera, motivazione ambientalista in tutta questa vicenda è quella che ha spinto gli enti pubblici a soddisfare – attraverso la realizzazione della Tangenziale avviata a inizio millennio – la legittima richiesta della comunità novellarese di liberare il paese da traffico e inquinamento. Per questa ragione – concludono Zanni e Carletti – ribadiamo il nostro massimo impegno a completare la Tangenziale di Novellara”.