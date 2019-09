Sempre più importanza ha la “stanza di ascolto protetta”, ricavata all’interno degli spazi della caserma carabinieri di via Sigonio ed utilizzata per accogliere le vittime di reato di violenza di genere. A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto “codice rosso”, per le cui esigenze i militari della Compagnia Carabinieri di Carpi si sono già attivati innumerevoli volte, sono infatti numerose le audizioni svolte dai militari seguendo le indicazioni della Procura di Modena.