Un altro giovane fermato in Piazza a Reggio: colto mentre prepara una dose di hashish per un cliente

È stato visto in Piazzale Europa da una pattuglia della Sezione Operativa del N.O.R. di Reggio Emilia mentre, sul bordo del marciapiede, stava tagliando con un cutter un pezzo di hashish che di li a poco avrebbe ceduto ad un cliente. Ai Carabinieri reggiani, costantemente impegnati nei controlli in quell’area cittadina particolarmente caratterizzata da fenomeni di spaccio di droga, sono bastati pochi minuti per rendersi esattamente conto di quali fossero le reali intenzioni del giovane che stavano osservando. Dopo aver ricevuto una telefonata, infatti, lo spacciatore è stato raggiunto da un ragazzo al quale ha provato a cedere lo stupefacente.

L’intervento dei militari ha impedito lo scambio e i due alla loro vista hanno tentato di fuggire, liberandosi della droga che avevano indosso, venendo però fermati poco dopo. I controlli eseguiti sul posto hanno consentito di recuperare quasi mezzo etto di hashish che lo spacciatore aveva gettato in terra oltre ad un sacchetto con altri 12 grammi della stessa droga occultata nei pantaloni, una lama di un cutter usata per porzionare le dosi e 170 euro in contanti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, identificato in un gambiano 22enne senza una stabile dimora, è stato quindi accompagnato in caserma ove, ultimate le formalità di rito e proceduto al sequestro di quanto rinvenuto, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggiana. L’acquirente sarà segnalato amministrativamente alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore di stupefacenti.

(immagine di repertorio)